Ensonhaber.com'a dön

Messi'li Arjantin Venezuela'dan 3 yedi

Arjantin, hazırlık maçında Venezuela'ya 3-1 mağlup oldu. 9 ay sonra milli takıma dönen Messi, 90 dakikada sahada kalsa da beklentileri karşılayamadı.

Messi'li Arjantin Venezuela'dan 3 yedi
Yorum Yap

İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanan hazırlık maçında Venezuela, Arjantin'i 3-1 yendi.

Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan karşılaşmada Venezuela, Salomon Rondon (Dk. 6) ve Jhon Murillo'nun (Dk. 44) golleri ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarı 59. dakikada Arjantin'den Lautaro Martinez'in golüne 75. dakikada penaltıdan Josef Martinez'ın attığı golle karşılık veren Venezuela sahadan 3-1 galip ayrıldı.

MESSİ YİNE ETKİSİZ KALDI

Arjantin'de yaklaşık 9 ay sonra milli formayı giyen Lionel Messi ilk 11'de sahaya çıkıp, 90 dakika oynadı.

Yıllardır milli takımda istediği oyunu ortaya koyamayan yıldız futbolcu, yine beklentilerin altında kaldı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM