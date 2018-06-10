Messi'li Arjantin'e Dünya Kupası için özel uçak

1 Yıldırım Demirören ile Fatih Terim aylar sonra bir arada Cuma günü hayatını kaybeden Erdoğan Demirören için cenaze töreni düzenlendi. Fatih Terim, babasını kaybeden Yıldırım Demirören'i bu acı gününde yalnız bırakmadı.

2 Belhanda ve Feghouli ayrılmak istemiyor Galatasaray yönetiminin transfer yapmak ve yüksek maliyetlerinden kurtulmak için satmayı planladığı Belhanda ve Feghouli, takımdan ayrılmaya sıcak bakmıyor.

3 Ruslar evlerini kiraya verip Türkiye'ye tatile gelecek Futbolu sevmeyen Ruslar, Rusya'daki evlerini günlük 600 ila 1.000 dolar arasında bir ücret karşılığında kiraya verip kazandıkları parayla Türkiye'ye tatile gelecek.

4 Fikret Orman: Hedef UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak istediklerini söyledi. Orman, "Kazanan takımlara bakıyorum, çoğundan eksiğimiz yok fazlamız var" dedi.

5 Teknik direktöre Comolli karar verecek Fenerbahçe'de en önemli gündem yeni teknik direktörün kim olacağı. Başkan Ali Koç bu konuda sportif direktör Comolli'ye tam yetki verdi.

6 Ndiaye Galatasaray'a dönüyor Devre arasında 16 milyon euroya Stoke City'ye satılan Badou Ndiaye, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.

7 Cüneyt Çakır'ın çalışma stili Ülkemizi Dünya Kupası'nda temsil edecek olan Cüneyt Çakır, dev organizasyona nasıl hazırlandığını anlattı.

8 Dünya Kupası grupları ve maç fikstürü 2018 Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. Rusya'da düzenlenecek dev organizasyon öncesi turnuvadaki favorinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

9 TOFAŞ evindeki ilk maçı kazandı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında TOFAŞ, Fenerbahçe Doğuş'u nefes kesen bir maç sonrası 91-88 mağlup etti ve seride durumu 2-1'e getirdi.