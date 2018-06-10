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Messi'li Arjantin'e Dünya Kupası için özel uçak

Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Arjantin Milli Takımı, Rusya'da özel olarak modifiye edilmiş uçağı kullanacak.

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Arjantin Futbol Federasyonu'ndan futbolcularına özel uçak hizmeti geldi.

Modifiye edilmiş Airbus A340 VIP tipi uçak turnuva boyunca Messi ve diğer yıldızları Rusya'da oradan oraya taşıyacak.

KOLTUKLAR YATAĞA DÖNÜŞÜYOR

Lüksün sınırlarının zorlandığı uçağın normal versiyonu 375 yolcu taşırken Arjantin için hazırlanan bu versiyonu 90 yolcu kapasitesine sahip.

Koltuk sayısı azaltılırken yerine daha çok konfor sağlanmıştı. Koltuklar aynı zamanda yatağa dönüşebiliyor.

Wi-fi hizmeti, kişiye özel yemek seçimi ve eğlence sistemi de bulunan uçak Dünya Kupası boyunca Moskova'da hazır bekletilecek.

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