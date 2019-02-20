Messi'nin arkasında bıraktığı çaresiz futbolcular

Barcelona, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fransa Ligue 1 ekiplerinden O.Lyon'la karşılaştı.

Başladığı gibi 0-0 sona eren mücadelede Lionel Messi'nin çalımları güzel bir fotoğraf karesine sığdı.

Lionel Messi, futbol otoriteleri tarafından dünyanın en iyi futbolcusu olarak görülüyor. Bilindiği üzere yıldız futbolcu, dar alanda çalım atmayı ve hızlıca rakip kaleye gitmeyi çok seviyor. Arjantinli süperstar, Şampiyonlar Ligi maçında da bunu yaptı.

Bir fotoğraf muhabinin Lyon maçında çektiği kare, Messi'nin futbol kariyerine özetleyen nitelikte...