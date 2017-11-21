Messi'nin dev kankası

Fransız basketbolcu, ayaküstü çekilen fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı

Barcelona, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynayacağı maçın son hazırlıklarını yapıoyor. Salı günü Torino'ya uçacak olan bordo-mavililerin antrenmanı sonrası Messi, Ciutat Esportiva Joan Gamper Tesisleri'nden ayrılmak üzere otoparka geldi. Burada Barcelona Basketbol Takımı'nın 2:08'lik oyuncusu Kevin Seraphin ile karşılaştı.

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Fransız basketbolcu, hayranı olduğu Arjantinli futbolcuyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Seraphin, Instagram hesabından "İzin günümde antrenman yapmaya gelmişken bazı takım arkadaşlarına rastlamak!!!! Merhaba Leo Messi" mesajını paylaştı.

İki sporcunun fotoğrafı, özellikle aralarındaki boy farkı sosyal medyada yankı buldu. Basketbolcu Pops Mensah Bonsu ise fotoğrafın altına "Messi ve bir turistten harika bir resim" diye yazdı.