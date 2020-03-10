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Messi'nin frikiğine özel önlem geliştirdiler

Hafta sonunda oynanan Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikik atışına alınan önlem, İspanya'da konuşulmaya devam ediyor.

| Haber Merkezi
Messi'nin frikiğine özel önlem geliştirdiler
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Barcelona'nın hafta sonunda Real Sociedad'ı konuk ettiği karşılaşmada yaşanan bir pozisyon, İspanya'da gündem oldu.

Karşılaşmanın 57. dakikasında Barcelona'nın kazandığı serbest vuruşta Messi'nin topun başına gelmesiyle, Real Sociedad takımının bu frikiğe aldığı önlem dikkat çekti.

MESSİ KALEYE VURAMADI 

Bask ekibi, Messi topun başındayken sadece 3 kişilik bir baraj oluştururken takım geri kalanı ise baraj ile kale arasında konuşlandı.

Böylelikle Messi, kaleye vurma refleksi gösteremedi ve penaltı noktasına doğru orta şut karışımı bir vuruş gerçekleştirmek zorunda kaldı.

Bu yöntemin Messi'yi frikiklerde durduracak yöntem olarak diğer takımlar tarafından da kullanılacağı iddia edilirken, süper yıldız Messi'nin ise frikiklerindeki bu önlem karşısında nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu...

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