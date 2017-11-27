Messi'nin golü verilmedi Barça berabere kaldı

La Liga'da 13. haftada zirve mücadelesinde Valencia ile Barcelona karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

MAÇ BERABERE SONUÇLANDI

İkinci yarıya daha iyi başlayan Valencia, 60. dakikada Rodrigo'nun kaydettiği golle öne geçmeyi başardı. Mücadelenin 82. dakikasında Lionel Messi'nin akıl dolu pasını gole çeviren Jordi Alba, skora denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Valencia ile Barcelona 1-1 berabere kaldı.

MESSİ'NİN VERİLMEYEN GOLÜ DAMGA VURDU

Maçın 31. dakikasında Lionel Messi'nin şutu kaleci Neto'dan sekerek ağlara gitti. Ancak hakemlere çizgiyi geçen topta devam kararı verdiler. Bu karar Barcelonalılar itiraz etmesine rağmen sonuç değişmedi.