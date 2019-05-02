Messi'nin golüne spikerin tepkisi

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona sahasında Liverpool'u konuk etti. 3-0 ev sahibi ekibin kazandığı karşılaşmada Messi fırtınası esti.
FRİKİK GOLÜNE SPİKERİN TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ
Barça'nın İngiliz ekibi Liverpool'u 3-0 yendiği maçta goller Suarez ve Messi'den geldi. Rakip filelere 2 gol atan Arjantinlinin serbest vuruştan meşin yuvarlağı ağlara göndermesi futbol dünyasını ayağa kaldırdı. Yayıncı kuruluşun spikerleri de adeta gole inanamadı.
Dakikalar 82'yi gösterirken kazanılan frikikte topun başına geçen Messi, Allison'u çaresiz bırakan bir şut çıkardı. Topun ağlara gittiği anda maçın spikerinin kendini tutamayıp bir anlık "oha Messi" demesi dikkatlerden kaçmadı.
Barcelona'nın Liverpool'u 3-0 yendiği maçın rövanşı 7 Mayıs'ta İngiltere'de oynanacak. Karşılaşmayı FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek.