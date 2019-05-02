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1 Messi'nin golüne spikerin tepkisi Barcelona'nın Liverpool'u 3-0 yendiği Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçına Messi damga vurdu. Arjantinli yıldız, attığı frikik golüyle bir kez daha izleyenleri kendine hayran bıraktı.

2 Türk güreşçiler dünya zirvesinde Dünya Güreş Birliği tarafından açıklanan dünya sıralamasında dört güreşçimiz, kendi klasmanlarında zirveye yerleşti.

3 Ergin Ataman'dan tarihi zafer sonrasında ilk açıklama THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında sahasında İspanyol ekibi Barcelona'ye devirerek Dörtlü Final’e kalan Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman açıklama yaptı.

4 Barcelona Liverpool'u 3 golle devirdi Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Barcelona-Liverpool karşılaşmasında Katalan ekibi, İngiliz rakibini 3 golle devirdi. Maça Arjantinli yıldız Lionel Messi golleriyle damga vurdu.

5 Anadolu Efes Final Four'da Turkish Airlines Euroleague'de Türk temsilcisi Anadolu Efes, İspanyol devi Barcelona'yı yenerek Final Four'a çıkma hakkı elde etti.

6 İki hakemden biri G.Saray-Beşiktaş derbisini yönetecek MHK'nın, kritik Galatasaray-Beşiktaş maçına ya Bülenyt Yıldırım'ı ya da Cüneyt Çakır'ı ataması bekleniyor.

7 Liverpool-Barcelona maçı Cüneyt Çakır'ın 7 Mayıs'ta Liverpool ile Barcelona arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

8 Hakim Ziyech Fenerbahçe'yi pişman etti Sezon başında Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan ancak Comolli'nin Benzia tercihi nedeniyle alınamayan Hakim Ziyech, Ajax'ı Şampiyonlar Ligi'nde finale taşıyor.

9 Sky Sports'a göre Babel G.Saray'a geliyor Sky Sports, Fulham'ın küme düşmesinin ardından kariyerine İngiliz ekibiyle devam etmeme kararı alan Ryan Babel'in, yeniden Türkiye'ye döneceğini yazdı.