Katalan taraftarlar, geçtiğimiz sezon Nou Camp'ta oynanan Barcelona-Atletico Madrid maçında tribünlere yaptığı hareket nedeniyle Griezmann'ın transfer edilmesini istememiş ancak yönetim, taraftarlara rağmen Fransız futbolcuyu kadrosuna katmıştı.

Bu durumdan rahatsız olan Lionel Messi ise Griezmann'a tavır koymaya devam ediyor.

Messi, haftalar önce Griezmann transferiyle ilgili gelen soruya, "Griezmann mı? Fikrimi size söylemeyeceğim" şeklinde cevap vermişti.

KAFASINI ÇEVİRDİ

Yıldız futbolcu şimdi de Dünya Joan Gamper Kupası'nda oynanan maçta kendisine el uzatan 28 yaşındaki futbolcuyu görmezden geldi.

Oyundan 79. dakikada çıkan Griezmann yedek kulübesinde bütün oyuncularla tokalaşırken Messi ise elini uzatmadı ve kafasını başka yöne çevirdi.

İşte o anlar:

Messi'nin Griezmann'a tepkisi sürüyor - İZLE