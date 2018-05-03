Messi'nin idmanda attığı röveşata golü

Attığı birbirinden güzel gollerle futbolseverleri kendisine hayran bırakan Lionel Messi'nin antrenmanda attığı röveşata golü izleyenleri tatmin etmedi.
Messi'nin antrenmanda attığı röveşata - İZLE
Sosyal medyada, Arjantinli yıldızın antrenmanda attığı golü Ronaldo'nun röveşatasıyla kıyaslayan futbolseverler, Portekizli futbolcunun bu alanda daha iyi olduğunu belirten yorumlarda bulundu.
RONALDO ANTRENMANLARDA DA ATIYOR
Bilindiği gibi Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Juventus-Real Madrid maçında muhteşem bir röveşata golü atmış ve uzun süre gündemden düşmemişti.
Portekizli yıldız, röveşata gollerini antrenmanlarda da sık sık atıyor.