Messi'nin maaşı 100 milyon euro

Geçtiğimiz günlerde Barcelona, Messi'nin sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Arjantinli yıldız haftalık 600 bin euro, 90 milyon euro da imza parası alacak.

Ancak futbol dünyasında sık sık sızdırdığı belgelerle isim yapmış Football Leaks sitesi Messi'nin sözleşme detaylarını açıkladı.

YILLIK 100 MİLYON EURO KAZANACAK

Football Leaks'in sızdırdığı belgelere göre Messi Barcelona'da haftalık 2 milyon euro, yıllık ise 100 milyon euro kazanacak. İmza parası olarak 63.5 milyon euro kazanacak Messi'ye Şampiyonlar Ligi kazanılması halinde de 12 milyon euro daha bonus verilecek. Messi ayrıca sözleşmesi bitene kadar başka bir takıma transfer olmazsa sadakat bonusu olarak da 70 milyon euro alacak.



