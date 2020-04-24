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Messi'nin, Muhammed Ali hayranlığı

Antrenman görüntülerini paylaşan Messi'nin odasının duvarında, efsane boksör Muhammed Ali'nin posterlerinin asılı olduğu görüldü.

| Haber Merkezi
Messi'nin, Muhammed Ali hayranlığı
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Ronaldo ile birlikte dünyanın en iyi iki futbolcusundan biri olarak gösterilen Lionel Messi, evde antrenman yaparken çekilen fotoğrafını paylaştı.

Arjantinli yıldızın çalışma görüntülerinde, salonun bir duvarının ünlü boksör Muhammed Ali'nin fotoğraflarıyla dolu olduğu görüldü.

İSPANYOL BASINI TAPINAK DEDİ

İspanyol medyası, "Messi'nin evinde Muhammed Ali'ye adanmış bir tapınak var." ifadesini kullandı.

Barcelonalı futbolcu, daha önce de efsane boksörün fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle basının karşısına çıkarak, ona duyduğu hayranlığı gizlememişti.

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