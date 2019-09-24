Messi'nin ödül aldığı sırada Ronaldo kitap okuyordu

FIFA tarafından 2019 yılının en iyi futbolcusu Lionel Messi seçildi. Arjantinli yıldız, ezeli rakibi Ronaldo ve Hollandalı Virgil van Dijk'ı geride bıraktı. Yılın en iyilerinin ödüllendirildiği törene Ronaldo katılmadı.

RONALDO'DAN TÖRENİ İZLEMİYORUM MESAJI

Yıllardır saha içinde olduğu kadar saha dışında da rekabet halinde olan iki süper yıldız defalarca birbirlerinin ödül almasını izledi. Ancak bu kez Messi, ylın en iyi futbolcusu ödülünü alırken Ronaldo yoktu.

Törende yer almayan Ronaldo, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla töreni televizyondan da takip etmediğine dair mesaj verdi.

Arjantinli yıldızın ödül aldığı sıralarda Ronaldo, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı. 34 yaşındaki futbolcu, evinde kitap okurken çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.