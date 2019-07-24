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Messi'ye 1 maç ve para cezası verildi

Arjantin-Şili maçında kırmızı kart gören ve karşılaşmanın ardından seremoniye katılmayan Messi'ye 1 maç ve 1.500 dolar para cezası verildi.

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Messi'ye 1 maç ve para cezası verildi

Copa America'da Arjantin ile mücadele eden Lionel Messi'nin cezası resmen açıklandı.

Conmebol, Copa America üçüncülük maçında kırmızı kart gören ve karşılaşma sonrasında seremoniye katılmayan Lionel Messi'ye 1 maç ve 1.500 dolar para cezası verildiğini açıkladı.

Messi ayrıca maç sonrasında "Madalyamı almaya gitmedim çünkü bu düzenin parçası olmak istemedim. Bu turnuva, Brezilya'nın kazanması için düzenlenmiş. Umarım finalde hakemler çok müdahale etmez ve Peru'nun bir şansı olur" şeklinde açıklama yapmıştı.

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