Messi'ye alınan önlem tutmadı

Barcelona, Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Hollanda ekibi PSV'yi sahasında konuk etti.
Bu sezonun Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü Lionel Messi'den geldi. Barcelona dakikalar 30'u gösterirken tehlikeli bir noktadan serbest atış kazandı. Topun başına Arjantinli yıldız geçti.
(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)
BARAJIN ARKASINA YATTI
PSV savunması Messi'nin gol atmaması için ilginç bir taktik uyguladı. Takımdan bir oyuncu kurulan barjın arkasına geçti. Barajın altından gelecek tehlikeyi önlemek isteyen savunma oyuncusu, Messi'nin muhteşem vuruşunu yalnızca izledi.
(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)
MESSİ 90'A YOLLADI
Arjantinli futbolcu, barajın üstünden harika bir kesme vuruşla meşin yuvarlağı 90'a gönderdi
HAT-TRİCK YAPTI
Messi'nin hat-trick yaptığı maçta Barcelona, PSV'yi 4-0 mağlup ederek Devler Ligi'ne 3 puanla başladı.