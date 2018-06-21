Messi'ye annesinden destek: O kutsal bir çocuk

Dünya Kupası'nda ilk maçta etkisiz bir futbol ortaya koyan ve eleştirilen Lionel Messi'ye annesinden destek geldi.

ELEŞTİRİLERE ALDIRIŞ ETMİYOR

Messi'nin annesi Celia Cuccittini, Arjantin televizyonunda çıktığı programda, "Oğlumun hayali bu kupayı Arjantin için kazanmak. O Arjantin Milli Takımı'nı çok seviyor ve olanlardan dolayı o da çok üzgün. Bu kupayı en çok kazanmak isteyen o, bunu bütün ailesi olarak biliyoruz. Messi'ye yapılan eleştiriler ne çok bizi, ailesini üzüyor. Onun Milli Takımı'nı ne kadar sevdiğini bizim gibi bilseniz böyle konuşamazsınız. O zaten kendisi Milli Takım'ı ne kadar sevdiğinin farkında ve böyle eleştirileri aldırmayacaktır ama ailesi olarak Leo hakkında böyle şeyler denmesi bizi üzüyor." ifadelerini verdi.

O KUTSAL BİR OĞLAN

Buna ek olarak oğlundan gurur duyan bir anne olduğun söyleyen Celia Cuccittini, "Ona gitmeden iyi şans diledim ve en iyi yaptığı şeyi yaparak eğlenmesini diledim. 4 çocuğum var ve hepsini çok seviyorum, ama o kutsal bir oğlan. Benim en iyi oğlum. O çok büyük bir insan ve kocaman bir kalbi var, bu Dünya Kupası'nda elinden geleni verecektir." şeklinde açıklamalarda bulundu.