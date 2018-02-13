Messi'ye göre Ballon d'Or adayları

Barcelona ve Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı Lionel Messi, Ballon d'Or ödülü hakkında açıklamalar yaptı.



Son 10 yılda Ronaldo ile bu ödülü paylaşan Messi, geçen sezonlara göre daha farklı bir rekabetin olacağını savundu.

"ÖNEMLİ RAKİPLER VAR"

Ballon d'Or yarışının 5 futbolcu arasında geçeceğini savunan Messi, "Şu an dünyada Ballon d'Or'u kazanabilecek çok iyi oyuncular var. Son yıllarda iki kişi arasında paylaşıldı ancak şimdi Neymar, Mbappe ve Luis Suarez de önemli adaylar oldu" ifadelerini kullandı.

"RONALDO İLE DOST DEĞİLİZ"

Cristiano Ronaldo ile aralarında bir sorun olmadığını açıklayan Messi, "Dostluk, birlikte vakit geçirmek ve birbirlerini tanımak sonucunda oluşur. Böyle bir ilişkimiz yok. Çoğunlukla ödül törenlerinde birbirimizi görüyoruz. Konuştuğum tek an törenler oluyor. Bir sorun yok ama birlikte vakit geçirmiyoruz" şeklinde konuştu.



Messi bu sezon çıktığı 36 maçta 27 gol attı ve 14 asist yaptı.