Messi'ye İsrail tepkisi

2018 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Arjantin, 9 Haziran Cumartesi günü İsrail'le karşılaşacak.

Messi'li Arjantin'in İsrail ile Kudüs'te maç yapacak olan olması, başta Filistin olmak üzere birçok ülkenin tepkisini topladı.

PROTESTO ETTİLER

Arjantinli futbolcular, eskiden Filistin'e ait olan topraklarda bulunan Teddy Kollek Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi protesto edildi.

Arjantin'in idman yaptığı Barcelona'daki Joan Gamper antrenman tesislerine giden bir grup protestocu, kırmızıya boyadığı Arjantin Milli Takımı formalarını futbolculara göstererek tepkisini ortaya koydu.

(Messi, yıllar öncesi Kudüs'teki Ağlama Duvarı'nı ziyaret etmişti)

(Messi'nin en çok rakibi Ronaldo ise İsrail zulmü altındaki Filistinli çocuklar için 2 milyon dolar bağışta bulunmuştu)



