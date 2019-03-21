Messi'yi klonlamak istiyorlar

Avrupa Genom Arşivi Başkanı Arcadi Navarro, La Liga devi Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi’nin klonlanmasının mümkün olduğunu belirtti.

Messi'ye çok benzeyen bir oyuncuyu yaratabileceklerini söyleyen Navarro, "Günümüz tekniklerle klonlayabilir ve tıpkı ikiziymiş gibi birisini elde edebiliriz" dedi.

20- 30 YIL SONRA MESSİ GİBİ OLUR

Genetik uzmanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkiz doğmuş ve ikizlerden birini uzun bir süreliğine bir odada dondurmuşuz gibi görünür. 20-30 yıl sonra da onu normale döndürebiliriz. Eğer her şey iyi geçerse sonuç aynı Messi gibi olur."