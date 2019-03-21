Messi'yi klonlamak mümkün

Futbol tarihinin en iyi futbolcuları arasında yer alan Lionel Messi yavaş yavaş futbol hayatının sonlarına doğru geliyor. Futbolseverlerin, 31 yaşındaki Arjantinli futbolcuyu sakatlık yaşamazsa yaklaşık 5-6 yıl daha izleme fırsatı var.

MESSİ'NİN KLONLANMASI MÜMKÜN

Messi'yi çok daha uzun yıllar futbol dünyasında tutabileceklerini ifade eden İspanyol bilim adamı Navarro, süper yıldızın klonlanabileceğini açıkladı.

İspanyol Genetik Uzmanı Arcadi Navarro, Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda,"Evet, şu anki tekniklerle Messi'nin klonlanması mümkün. Messi'ye çok benzer bir şey elde edebiliriz, sonuç Messi'nin ikizi bile olabilir." şeklinde konuştu.

Öte yandan Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, BBC Radio'ya yaptığı açıklamada Messi'siz bir Barcelona'nın planlarını şimdiden yaptıklarını söyledi.

Bartomeu, "Takıma harika gençler getiriyoruz; çünkü bu alandaki başarımızı sürdürebilir kılmak mecburiyetindeyiz" dedi.