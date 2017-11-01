Messi'yle fotoğraf çektirme yarışı

Olympiakos-Barcelona maçının ilk dakikasında bir taraftar sahaya girip Messi'ye sarılıp öptü. İkinci yarıda ise başka bir kişi daha sahaya girdi; Messi'nin yanına kadar geldi ve diğer futbolcuların şaşkın bakışları altında Arjantinli yıldızla selfie çektirdi.

TARAFTARLAR SIRAYA GİRDİ

Daha maçın başında Barcelona Messi ile korner kullanacakken sahaya giren bir taraftar hiçbir güvenlik önlemiyle karşılaşmadan Arjantinli'nin yanına kadar geldi. Messi'ye önce sarılan sonra da yanağından öpen hayranı, güvenlikçilerin müdahalesiyle karşılaşmadan tribüne geri döndü.

İkinci olaysa ikinci yarıda yaşandı. Sahaya giren bir başka taraftar Messi'nin yanına kadar geldi, cep telefonuyla selfie çektirmek istedi. Diğer futbolcuların ve hakemin şaşkın bakışları arasında isteğini gerçekleştiren taraftar bu kez tribüne dönemeden özel güvenliklere yakaland