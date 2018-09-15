Mesut 200. maçında gol attı Arsenal kazandı

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Newcastle United ile Arsenal karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal, 2-1'lik skorla kazandı.
İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Arsenal, 49. dakikada Granit Xhaka ve 58. dakikada Mesut Özil attı. Newcastle, 90. dakikada Ciaran Clark'ın golüyle maçın skorunu belirledi.
MESUT 9 AY SONRA GOL ATTI
Arsenal formasıyla 200. maçına çıkan Mesut Özil, 9 ay aradan sonra gol atmayı da başardı. Newcastle United, bu sonuçla birlikte galibiyete yine ulaşamadı ve 1 puanda kaldı.
Arsenal ise arka arkaya 3. galibiyetini alarak 9 puana yükseldi. Arsenal, gelecek hafta Emirates'te Everton'ı ağırlayacak. Newcastle ise Selhurst Park'ta Crystal Palace'a konuk olacak.