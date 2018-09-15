Mesut 200. maçında gol attı Arsenal kazandı

Kulüpler, yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca, Türk futbolcular ile döviz kuru üzerinden yaptığı sözleşmeleri 30 gün içerisinde TL'ye çevirmek zorunda.

"Şirket kurup kulübü Katarlılara satacak" sözüne çok üzüldüğünü söyleyen Fikret Orman, "Deli saçması şeyler bunlar" dedi.

Fikret Orman: Beşiktaş'ı satacak sözü beni çok üzdü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Konyaspor maçı öncesi öğrencileriyle bir toplantı yaptı. Hollandalı hoca, "Konya maçını kazanmamız şart. Bunun için artık iyice kenetlenmeliyiz" dedi.

Futbolun Süperleri adlı ödül törenine katılan Fatih Terim, bir taraftarın omzuna el atarak fotoğraf çekilmek istemesine çok kızdı.

Roma'nın milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in sözleşmesini 2023'e kadar uzatacağı öğrenildi. 1 milyon euro kazanan yıldız futbolcunun yeni maaşı 1.8 milyon euro olacak.

Daha önce boksa veda eden Floyd Mayweather, Manny Pacquiao ile dövüşmek için bu yıl ringe döneceğini açıkladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada Medel'e gösterilen kartın yanlış olduğunu ve VAR'ın doğru kullanılmadığını vurguladı.

Şenol Güneş: Bu VAR niye var anlamıyorum

1 Karius'tan DM itirafı Sosyal medyada Melis Ayça Değirmencioğlu ve Merve Taşkın'a mesaj attığını itiraf eden Loris Karius, bir daha tanışmadığı kişilerle yazışmayacağını söyledi.

2 Burak Yılmaz: Beni Beşiktaş'a sattılar Burak Yılmaz, Trabzonspor yönetiminin 2.5 milyon euro ve Atiba karşılığında Beşiktaş'la anlaştığını ancak kendisinin takımda kalmayı tercih ettiğini söyledi.

3 Millilerin zaferi İsveç basınında 2-0'dan geri dönüp mavi-sarıları 3-2 yenen A Milli Takımımız büyük bir zafere imza attı. İsveç basını, kendi futbolcularını sert bir dille eleştirirken, millilerimize ise övgüler yağdırdı.

4 Emre Akbaba: Kazandığımız için mutluyuz İsveç'te 2-0 geriye düştüğümüz maçı Hakan Çalhanoğlu ve Emre Akbaba'nın 2 golüyle 3-2 kazandık. Gecenin kahramanı Akbaba, "Oyuna girerken gol gerektiğini biliyorduk, bana nasip oldu" dedi.

5 İsveç karşısında muhteşem geri dönüşe imza attık A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında deplasmanda İsveç'i 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Mücadeleye sonradan girerek 2 gol atan Emre Akbaba damgasını vurdu.

6 Quaresma'dan arkadaşlarına trivela dersi - İZLE Beşiktaş'ın bugünkü antrenmanında, Negredo, Vagner Love ve Güven Yalçın trivela denemesi yaptı. 90'a atan Quaresma, başarısız olan 3 isme de adeta ders verdi.

7 Ozan Kabak taraftarı mest etti Galatasaray'da ilk kez bir lig maçında forma giyen 18 yaşındaki stoper Ozan Kabak, ortaya koyduğu performansla alkış topladı.

8 Mehmet Şanlı'nın son durumu Psikolojik rahatsızlık nedeniyle aylarca havaalanında yaşayan Mehmet Şanlı, İzmir'de tedavi altına alınmıştı. Hastane çalışanları, Şanlı'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

9 Sabri Sarıoğlu yorumcu oluyor Göztepe'den ayrıldıktan sonra bir takımla anlaşamayan Sabri Sarıoğlu, emekli oluyor. Tecrübeli futbolcunun bir televizyon kanalında yorumculuk yapacağı ifade edildi.