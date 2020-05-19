Mesut Bakkal: Beşiktaş çok iyi bir futbolcu transfer etti

Bir dönem Alanyaspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal, eski öğrencisi Fabrice N'Sakala ile ilgili konuştu.

"MUAZZAM BİR FUTBOLCU"

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Mesut Bakkal, "N'Sakala antrenman disiplini ve kişilik olarak muazzam bir futbolcu. Beşiktaş çok iyi transfer yaptı. N'Sakala, Sergen Yalçın ile de birlikte Alanya'da çalıştı. N'Sakala, Sergen Yalçın'ın da istediği bir isimdi. N'Sakala'nın Beşiktaş'ta performansını artıracağını düşünüyorum. Beşiktaş, iyi bir futbolcuyu transfer etti." ifadelerini kulandı.

Bu sezon 27 maçta forma giyen 29 yaşındaki sol bek, 1 asist yaptı.

MAAŞI 850 BİN EURO

Öt yandan tecrübeli oyuncunun siyah-beyazlı kulüpten yıllık 850 bin euro maaş alacağı öğrenildi.