Teknik direktör Mesut Bakkal, Bursaspor'da görevine başladı.

Özlüce Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Mesut Bakkal, Bursa'nın camiası olan bir takımı bulunduğunu ifade etti.

Takımın iyi olacağına inancı nedeniyle Bursa'ya geldiğini belirten Bakkal, şöyle konuştu:

"En azından düşme hattının bir üstündeyiz. Bunu koruduğumuz takdirde hiçbir sıkıntının olmayacağını düşünüyorum. Önümüzde 7 maçımız var, merak edenler için söyleyeyim, 7 maç için anlaştım. Bursaspor ile 3 maç için de anlaşırdım. 2. Lig'de de olsa çalışırım. Bursa, Sivas, buralar benim için farklı yerler. Süper Lig'de her zaman keyif aldığım yerlerdir. Yine Eskişehir öyle. Buralar camiadır. Ben de bu camianın bir parçası olup, biraz da fayda sağlarsam, büyük mutluluk yaşarım. Desteğe ihtiyacımız var. Belki bazı eksiklerimiz, bazı yapılmaması gerekenler olmuştur. Herkesten ricam, birbirimize yardım edelim ve yakışanı yapalım. Küskünlükleri bitirip, egoları bir kenara bırakalım. Ben bugün varım, yarın yokum. Ancak Bursaspor camiasıyla birlikte her zaman var olacak."

Oyuncularına, taraftarın coşkusuna uygun bir futbol takımı olmaları gerektiğini aktardığını dile getiren Bakkal, "Mağlup olduğunuzda dahi o seyirci sizi sahadan çıkarmaz. O yüzden istekli olmalarını istedim. Özellikle camiadan, taraftardan tek isteğim, oyuncuların moral ve motivasyonunu yüksek tutmaları. Çok stresli zamanlar geçecek. Ben de hep bu grupta çalışan bir hocayım. Bu psikolojiyi çok iyi biliyorum. Bundan sonra hep beraber nelerin yapıldığını değil, nelerin yapılacağını konuşalım" değerlendirmesinde bulundu.

"Trabzonspor maçıyla başlayacağız"

Mazeret üretme hakları olmadığını belirten Bakkal, "İnşallah Trabzonspor maçıyla başlayacağız. Mücadele etmeyen kişilerle yokum. Bu tribünlerin coşkusuna yakışır mücadele edecekler. Çünkü önemli olan Bursaspor camiası, Bursa kenti. Bu saatten sonra yeni bir sayfa açıp, her şeyin iyi olmasını istiyorum. Olacağına da inanıyorum. Samet (Aybaba) ağabeye ve ekibine teşekkür ediyorum. Veriler üzerine konuşuyorum, çok atletik bir takım bıraktılar. Gideriz, geliriz ama çalıştığımız yerlerde iyi şeyler bırakmak önemli." şeklinde konuştu.

Oyuncularla ilgili yöneltilen soru üzerine Bakkal, "Oyuncuları biliyorum. Kadroda 20 kişiyiz. Biraz Onur Atasayar'ın, biraz da Shehu'nun problemleri var. Yarın çıkacaklar. Barış Yardımcı'nın durumu iyi. Santrforumuz Sakho döndü." yanıtını verdi.

Takımdaki herkese ihtiyaçları olduğunu ifade eden Bakkal, "Haftanın iki günü fırsat olsa da altyapıda oyuncularla birlikte taktik çalışsam. Onlar bizim parçamız. İyi olan oyuncuya her zaman varım. Ben oynatmam, oyuncu kendisi oynar. Hepsine bakıyorum. Şu süreci biraz daha sağlıklı geçelim inşallah, sonrası kolay." diye konuştu.

Öte yandan, kulübün internet sayfasından yapılan açıklamada, basın toplantısı öncesi başkan Ali Ay ile bir araya gelen Mesut Bakkal'ın sözleşme imzaladığı belirtildi.

Süper Lig'in 27. haftası itibarıyla 29 puanla 15. sırada bulunan Bursaspor'da, deplasmanda 1-0 kaybedilen Aytemiz Alanyaspor maçının ardından teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayırılmıştı.