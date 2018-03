Mesut Bakkal: Favori Beşiktaş ama takımıma güveniyorum

Mesut Bakkal idman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakkal, "Favori bu maçta belki Beşiktaş ama futbolda hiçbir zaman favorinin olmadığı ve gerekenin sahada yapılınca neler olabileceğini gösterdiği bir maç olacak" dedi.

Ligin 27. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş’ın özellikle iki sezondur hem Türkiye hem de Avrupa’da çok formda olduğunu belirten Bakkal, “Güçlü bir rakibe karşı oynamaya gidiyoruz ama moralli gidiyoruz. Biz de 3 haftadır kaybetmeyen, 6 gol atıp, 2 gol yiyen bir takımız. Hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz ve iddialı gidiyoruz. İyi oyunculardan kurulu bir ekibim var. Derslerini iyi çalışıyorlar. İyi işler yapacağımıza inanıyorum. Normal bir maç değil ama iyi ve iddialı oynayacağımızı düşünüyorum” dedi.

TAKIMIMA GÜVENİYORUM

Sakat ve cezalı futbolcunun olmadığı belirten Bakkal, tam kadro hazırlandıkları bir hafta olduğunu söyledi. Bakkal, “Milli takımdan dönecek oyuncularımızı bekliyoruz. Dönen oyuncularla 1-2 gün idman yapma şansımız olacak. Bizim için her puanın önemi var. Özellikle geldiğimiz noktada moralli dönemden sonra her puana ihtiyaç var. Çünkü Süper Lig'de her zaman puan puandır. Onun için bizler de 3 haftalık geçmişimize yakışır şekilde mücadele edip iyi oyun oynamayı düşünüyoruz. Sonrasının geleceğine inanıyorum. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Favori bu maçta belki Beşiktaş ama futbolda hiçbir zaman favorinin olmadığı ve gerekenin sahada yapılınca neler olabileceğini gösterdiği bir maç olacak. Ben oyuncularıma güveniyorum. Çalışma ortamları iyi ve antrenmanları inanılmaz özveriyle yapıyorlar” diye konuştu.