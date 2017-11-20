Mesut Bakkal Gençler yönetimine sitem etti

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Kayserispor'a 2-1 yenildiği maçın ardından yollarını ayırdığı teknik direktör Mesut Bakkal, "Teknik direktörlüğümü bu takımda tartıştırmam." dedi.

BU SONUÇLARI KENDİME BAĞLAMAM

Bakkal, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Gençlerbirliği'nde ilk kez 2006 yılında teknik direktörlük yaptığını ve görevden ayrılırken hiç konuşmadığını belirterek, "2017 yılında 4. kez geliş gidişim oldu. Ben yine Gençlerbirliği'ne yakışan duruşumu sergileyeyim ve fazla konuşmayayım." ifadelerini kullandı.

Yaşananları spor kamuoyunun takdirine bıraktığının altını çizen Bakkal, "Bu takımın oluşumunda hiçbir dahilim yoktur, yapılan transferlerin üzerine gelmişimdir. Bu takımın başında 10 maça çıktım. Gelirken de sıkıntılarımızın olacağını söyledim. Ne ben teknik direktörlüğümü tartışırım, ne de bu alınan sonuçları kendime bağlarım. Bu bir yönetim takdiridir, kendi isteğimle olan bir şey değildir." diye konuştu.

AYRILIK KARARI İNŞALLAH İYİ OLUR

Bundan sonraki süreçte Gençlerbirliği'ne başarılar dileyen Bakkal, "İnşallah benim ayrılmam, yani onların beni ayırması, her iki taraf için de iyi olur. Ben ve ekibim burada çok daha fazlasını yapabilecek güçteydik, buna da çok emindim. Maalesef ki yönetimin takdirine saygı duymamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.