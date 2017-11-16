Mesut Bakkal: Yabancı sayısı 28 olsun

Yabancı futbolcu sayısının serbest olması gerektiğini dile getiren Mesut Bakkal, "14 değil 28 tane yabancı olsun. Çünkü bu bir yarış. Bizler sorumluluğumuzu bilsek, hem hoca olarak, hem de futbolcu olarak kimseye ihtiyacımız olacağını zannetmiyorum. Alt yapıdan çıkmıyor ki, dışarıdan oyuncu getiriyoruz. Üst yapıda transfer yok ki, dışarıdan yabancı getiriyoruz. Demek ki tercih ediliyorlar. Bizim sorumluluğumuzu daha iyi bilip, ona göre dışarıyı engelleyelim. Kimseye muhtaç etmeyelim. Herhalde yöneticiler de çok getirme isteğinde değillerdir. Bir Vagner Love gibi Türk bulduk da yok mu dedik?" diye konuştu.

"SORUMLULUĞUNU BİLMEYENE DERSİNİ VERECEKSİN"

Son dönemde Milli Takımın aldığı sonuçları da değerlendiren Bakkal, "Sorumluluğunu bilmeyen yerli oyuncuya dersini vereceksin. Arnavutluk mağlubiyetinin tek kurtarır tarafı, gençliğe dönüşümdür. İlk defa bir araya getirilen bir takım, ama ben affetmiyorum. Arnavutluk isterse 5 tane yeseydi. Ancak sahada o çırpınışları inanılmazdı. Bizim yabancı olayında niye serbest diyorlar aslında bence, sorumluluğunu bilmeyen yerli oyuncuya dersini vereceksin! Nasıl vereceksin biliyor musun? Bizler bazı şeyleri eksik yapıyoruz ki yabancı geliyor. Sorumlu davranacaksın. Kimseye ihtiyaç duydurmayacaksın. Antrenmanını doğru yapacaksın. Kendine daha iyi bakacaksın. Hoca getirip göndermeyeceksin. Kendi kötülüğünü bir başkasına atmayacaksın. Profesyonelce işini yapacaksın ve biz de yabancıya muhtaç kalmayacağız" ifadelerini kullandı.