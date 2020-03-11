Mesut Bakkal'dan teşvik itirafı

Süper Lig başta olmak üzere çok sayıda takım çalıştıran ünlü teknik direktör Mesut Bakkal'dan, çarpıcı bir itiraf geldi.

Denizlispor’da forma giydiği 1986-87 sezonunda Galatasaray’dan ikişer milyon lira teşvik primi aldıklarını belirten Bakkal, “Bir çanta içinde para geldi otele. Kişi başına düşen para, bizim transfer taksidimizden biraz fazlaydı. Maç konuşmasında söylediler; kişi başı ikişer milyondu.” ifadelerine yer verdi.

Mesut Bakkal konuyla ilgili kitabında şunları anlattı:

“O sezonun unutulmaz maçı, sondan bir önceki hafta İstanbul'da oynanan Beşiktaş maçıdır! Beşiktaş maçından önce başkan Ahmet Dardar idmanı izlemeye geldi. O ara antrenman karıştı. Hocadan idmanı bitirmesini istediler. İlk başta anlayamadık biz. Ne olduğunu sorduk. 'Çabuk toplanın İstanbul'a gidiyoruz' dediler. Sonra bize haber geldi, durumu anladık. Meğer Galatasaray bizi ağırlayacakmış. Akşam İzmir'e, İzmir'den de İstanbul'a. Ergun Gürsoy'un (dönemin Galatasaray yöneticisi) bürosunun karşısındaki Dedeman Oteli'nde kaldık. Arada bize gelip, 'Aman çocuklar bizim için bu maç çok önemli' diyorlardı. Maçı da Ali Sami Yen'de oynayacaktık.”





“ATLARA VERİLEN HAPLARDAN ALDIK”

Maça çıkmadan önce kendilerine atlara verilen haplardan verildiğini belirten 55 yaşındaki teknik adam, “Bir çanta içinde para geldi otele. Kişi başına düşen para bizim transfer taksidimizden biraz fazlaydı. Maç konuşmasında söylediler; kişi başı ikişer milyondu. Tam o ara yeni çıkan bir arabanın parasıydı. Büyük para. Ali İpek, genel kaptandı. O gün tam maça gidecekken Nihat Hoca, Zafer ağabeyi kesti. Biz de, 'Zafer ağabey sen bizi otelde bekle' dedik. O maça gelmedi. Bir yönetici ile 6. kata kilitledik. Maça gittik. Orada bize atlar için kullandıkları haplardan verdiler. Hatta maç içinde bizim Çingene Erhan, 'Mesut, ben kusacağım' demiş, ben de 'Yahu maç içinde nereye kusacaksın' yanıtını vermiştim. Beşiktaş 1-0 öndeyken, 85. dakikada kullanılan serbest vuruşta Denizlisporlu Erol, yaklaşık 30 metreden attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı ve böylece şampiyonluk yarışında son hafta öncesi ipler Galatasaray'ın eline geçti.” dedi.

“HERKES NEMALANDI”

Söz verilen parayı otelde aldıklarını belirten Bakkal, konuyla ilgili açıklamalarını ise şu şekilde noktaladı:

“Otele kendimizi attık. Ali İpek geldi. 'Paralar Denizli'de dağıtılacak.' dedi. Biz de stoper 'Kayış'Ahmet'i doldurduk. O çıktı, 'Bu paralar burada dağıtılacak!' dedi. Hemen odaya çıktık. İkişer deste bir milyon aldık. Herkes nemalandı. Kaleci Adnan 18 yaşındaydı. O da aldı. Nihat Hoca hemen aldı, kaçtı. İzmir'e kahraman gibi indik. Galatasaray bizi Tenis Kulübü'nde ağırladı. O gün Galatasaray'ın maç yaptığı Antalya'dan gelen futbolcular oldu, mesele Arif Kocabıyık gibi... O günden sonra yavaş yavaş kabus başladı. Sakatlandım.”