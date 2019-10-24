Mesut ile Emery idmanda tartıştı

Unai Emery yönetimindeki Arsenal'da, sorunların ardı arkası kesilmiyor. Ligde kötü bir performans sergileyen Topçular, son maçta Sheffield United'a 1-0 kaybetti.

EMERY'YE GÖNDERME YAPTI

Londra ekibinde eleştir oklarının hedefinde Emery, Mesut Özil'le yaşadığı sorunlarla da gündemde.

Son 8 maçta 1 defa forma giyen Mesut, 4 haftadır ise kadroya dahil alınmıyor. Kötü sonuçların ardından ise Emery'nin Mesut'u neden takıma almadığı tartışılıyor.

İspanyol teknik adam, Alman yıldızla antrenmanda tartıştı. Bir süre özel olarak görüşen ikilinin hararetli tartışmaları kameralara yansıdı.

Mesut Özil, idman sonrası Emery'ye gönderme yaptı. Twitter hesabından, "You make me laugh" (Beni güldürüyorsun) şeklinde bir tweet attı.

Deneyimli hoca Standard Liege maçı sonrası, "Eğer Mesut kadroda değilse bunun nedeni bu formayı ondan daha çok hak eden birin olmasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Mesut Özil'in Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu ifade ediliyor.