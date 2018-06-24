Mesut ilk kez yedek kaldı

Alman Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, Mesut'a ilk 11'de şans vermedi. Mesut Özil, Almanya Milli Takımı kariyerinde ilk kez Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi büyük bir organizasyonda yedekler arasında yer aldı.

Mesut, Löw'ün yaptığı 3 değişiklik hakkında da oyuna girme şansı bulamadı. Almanya'nın, Meksika'ya 1-0 mağlup olduğu ilk grup mücadelesine ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 90 dakika sahada kalmıştı.

ALMANYA SERİYİ 12 MAÇA ÇIKARDI

Almanya, İsveç karşısındaki yenilmezlik serisini 12 maça yükseltti. Almanlar, rakibiyle oynadığı son 12 maçta 7 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. İsveç, Almanya'yı son olarak 19 Nisan 1978'de oynanan hazırlık maçında 3-1 mağlup etmişti.