Perşembe günü gaspçılar tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'in aylar önce çıktığı bir programda söylediği sözler futbolseverleri şaşırttı.

YANIMDA KOLASİNAC'I İSTERDİM DEMİŞTİ

Şubat ayında Aubameyang ile birlikte YouTube'da bir programa katılan tecrübeli futbolcuya "Eğer bir kavgaya girecek olursanız, Arsenal’den hangi takım arkadaşınızı yardıma çağırırsınız?" şeklinde bir soru sorulmuş, Mesut ise "Sead Kolasinac. Çünkü o bir makine" cevabını vermişti.

Bu yayından yaklaşık 5 ay sonra saldırıya uğrayan 30 yaşındaki futbolcunun yanında bulunan ismin Bosna Hersekli Kolasinac'ın olması ise herkesi şaşkına çevirdi.

Mesut, 'kavga edersem Kolasinac'ı seçerdim' demişti - İZLE

Mesut Özil bıçaklı saldırıya uğradı - VİDEO