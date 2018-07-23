Mesut Özil Alman basınını böldü

BİLD KİN KUSTU

Bild, Özil'in bu karar için çok düşündüğünü ve yaşanan tartışmalardan sonra ırkçı söylemler hissettiği sürece bu formayı giymeyi düşünmeyeceğini aktardığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü için Almanya'da Mesut Özil'i hedef haline getiren Bid, yine Özil, haksız olarak gördü.

Mesut Özil'in 'ırkçılık yapıldığı' vurgusunun yanlış olduğunu belirten Bild, Özil'i hedef gösterdi.

SPİGEL: SAYGISIZLIK YAPILDI

Spigel, 'Özil Alman Milli Takımı'nı bıraktı' başlığını atarken, kendisine karşı ırkçılık ve saygısızlık yapıldığını ifade etti..