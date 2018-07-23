Mesut Özil Alman basınını böldü

Mesut Özil'in ırkçılığa maruz kaldığı için Almanya A Milli Futbol Takımı'nı bırakması, Alman basınında geniş yer buldu.
BİLD KİN KUSTU
Bild, Özil'in bu karar için çok düşündüğünü ve yaşanan tartışmalardan sonra ırkçı söylemler hissettiği sürece bu formayı giymeyi düşünmeyeceğini aktardığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü için Almanya'da Mesut Özil'i hedef haline getiren Bid, yine Özil, haksız olarak gördü.
Mesut Özil'in 'ırkçılık yapıldığı' vurgusunun yanlış olduğunu belirten Bild, Özil'i hedef gösterdi.
SPİGEL: SAYGISIZLIK YAPILDI
Spigel, 'Özil Alman Milli Takımı'nı bıraktı' başlığını atarken, kendisine karşı ırkçılık ve saygısızlık yapıldığını ifade etti..