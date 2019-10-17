Mesut Özil: Almanlar bana 'Türk domuzu' dedi

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Ada basınına verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı. Almanların kendisine yaptığı ırkçılığı anlatan yıldız futbolcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çekildikleri fotoğrafa dair de konuştu.

ALMANLARIN IRKÇI SÖYLEMLERİNİ ANLATTI

The Athletic'e özel bir röportaj veren Mesut, Alman taraftarların kendisine "Türk domuzu" dediğini ifade ederek şöyle konuştu: "2018 Dünya Kupası'ndan elendiğimiz maçta saha kenarına geldiğimde Alman taraftarlar, bana 'Evine dön ve kendini s**tir Türk domuzu.' gibi şeyler söyledi. Turnuvadan önce Leverkusen'deki hazırlık maçında top İlkay Gündoğan'a geldiğinde, tüm stadyum onu yuhalamaya başladı. O sırada 'Keçi s**ici, s**tiğimin Türk çocuğu' gibi tekrar edemeyeceğim hakaretler işittim."





"Türkiye benim atalarımın memleketi" diyen Özil, "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve ben bu görevdeki bir insana her kim olursa olsun saygı duyarım. Almanya'da doğmuş olsam dahi Türkiye, benim atalarımın memleketi. Şayet Angela Merkel de Londra'da olsa ve benimle görüşmek isteseydi aynısını yapardım. Bu, yalnızca bir ülkenin en yüce makamındaki bir kişiye duyduğunuz saygının bir göstergesidir.

Sayın Erdoğan ile çekilen fotoğrafımın ardından kendimi insanlar tarafından saygı duyulmayan ve korumasız biri gibi hissettim. Almanya'daki siyasiler bile bana ırkçı saldırılarda bulundu. Bu süreçte milli takımdan hiç kimse çıkıp 'Hey, kesin! O, bizim oyuncumuz ve kendisine bu şekilde hakaret edemezsiniz.' demedi. Herkes sessizliğini korudu ve yaşananları seyretti." ifadelerin kullandı.