Mesut Özil baba oldu

Geçtiğimiz sene model ve oyuncu Amine Gülşe ile dünyaevine giren yıldız futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile baba olduğunu duyurdu.

Özil ve Gülşe çifti, kızlarına ''Eda'' ismini verdi.

"RABBİM İNSANLIĞA HAYIRLI BİR EVLAT OLMASINI NASİP EDER İNŞALLAH"

Mesut Özil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şükürler olsun ki kızımız Eda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah." ifadelerini kullandı.

Arsenal Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da ise Mesut ve eşi Amine Özil tebrik edilerek, "Arsenal ailesine hoşgeldin Eda." denildi.