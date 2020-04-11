Mesut Özil: Bana ırkçılık yaptılar

Mesut Özil, futbol hayatıyla ilgili aldığı en önemli kararları anlattı.

İspanyol basınına konuşan yıldız futbolcunun sözleri şu şekilde:

"PEP YÜZÜNDEN BARÇA'YA GİTMEDİM"

"2010 Dünya Kupası'ndan sonra Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Bayern Münih ve Manchester United beni istedi. Favorim Barcelona'ydı. Onlar kadar güzel futbol oynayan takım yoktu. Barcelona'ya imza atacağımı düşünüyordum. Ancak, Pep Guardiola'nın benden hoşlanmadığını öğrendim. Görüşmelerde onun olmaması beni şüphelendirdi. "Pep tatilde." dediler. Mourinho ise çok ikna ediciydi. Çok yakındı ve çok kararlıydı. Yani, Pep Guardiola'nın tam tersi. Bu nedenle Jose Mourinho ve Real Madrid'i tercih ettim."

"Real Madrid'e imza atıktan sonra çok gergindim ama çok da mutluydum. Real Madrid, hayalini kurduğum kulüplerden biriydi. Çünkü, idolüm Zidane oynamıştı. Soyunma odasına girdiğimde etraf biraz sessizdi ve böylesine muhteşem bir kulübün büyük oyuncuları gergindi. Zidane ile tanıştığımda daha da gergindim. Benim için muhteşem bir andı. Bu bir sır değil. Kalbim hala Real Madrid için çarpar. Orada oynadım ve o takımda çok fazla dostum var."

"KAZANDIĞIMDA ALMAN, KAYBETTİĞİMDE GÖÇMEN OLUYORDUM"

"Kazandığımda Alman, kaybettiğimde göçmen oluyordum. Son dönemlerde yaşadıklarımı düşündüm ve canım yansa da Almanya için oynamaya devam edemeyeceğimi anladım. Çünkü, bana karşı ırkçılık yaptılar ve saygısızca davrandılar. Almanya formasını gururla giydim. Ancak, daha fazla giyemezdim. Almanya Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili, Türk köklerim nedeniyle bana çok saygısızca davrandı. Beni politik propaganda yapmakla suçladı. 'Yeter!' dedim. Irkçılığı asla kabul edemem. İki kalbim var, biri Türk ve diğeri Alman. Bu insanlar ise benim Alman da olduğumu kabul etmek istemediler."