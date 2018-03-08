Mesut Özil başarının sırrını açıkladı

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, yeni kitabı ve hayatı hakkında Fanatik gazetesine bir röportaj verdi. Trabzonsporlu Abdülkadir ve Yusuf'un çok yetenekli gençler olduğunu belirten Mesut, başarı için 3 anahtar kelimenin; sabır, iman ve güven olduğunu belirtti.

İşte Mesut Özil'in röportajından öne çıkanlar;

"KÜÇÜKKEN FAKİRDİK"

*Şu an şaşalı bir hayat yaşıyorsun sanki... Veya en azından biz öyle görüyoruz. Nasıl bir hayattan geldin bu günlere?



"Kelimenin tam anlamıyla fakirdik biz. Annem hademeydi. Okul temizliyordu yani. Ve bize, yani 4 kardeşe en iyisini sunabilmek için hayatını feda etti. Onun hakkı nasıl ödenir ki! Biz, gerçekten de birbiri için yaşayan bir aileyiz. Belki de Özil ailesini ayakta tutan en temel gerçek de buydu."

*Almanya’da Alman vatandaşı olan bir Türk nasıl yaşar peki? Dezavantajları nelerdir, ya da var ise avantajları.

"Bu açıdan çok düşünmedim aslında. Fakat kariyerimin en başlarına dönünce, rahatlıkla şunu söyleyebilirim: Bir Alman’a göre 1-0 geride başlıyorsun hayata!"





SABIR, İMAN VE GÜVEN

*Bu uzun yolda, sana rehberlik eden bir kişi, bir söz var mıydı?

"Tam olarak ifade edebilecek miyim, bilmiyorum ama, şöyle bir sözdü: Zirveye giden yolun anahtarı, sabırlı bir şekilde sabırsız olmaktır!"

*Bir kitabın var artık, peki gençlere diyeceğin bir sözün var mı?

"Başarı için anahtar üç kelimem var: Sabır... İman... Güven..."

*Türkiye’yi, bizim futbolumuzu takip ediyor musun?

"Elbette... Yusuf ve Abdülkadir inanılmaz yetenekli çocuklar..."

