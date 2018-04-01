Mesut Özil: Bir gün F.Bahçe'ye geleceğim

Arsenal'le sözleşmesini yenileyen Mesut Özil verdiği röportajda Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Arsenal'de top koşturan Mesut Özil, Amine Gülşe ile evlenmeyi düşünüyor ve ilerleyen dönemlerde aklında Türkiye'ye gelmek var. Rotasının ise tuttuğu takım Fenerbahçe olacağı konuşulmaya başlandı.

Mesut Özil, otobiyografisini imzaladığı etkinliğin ardından Alman basınına hayatı, kariyeri ve transfer süreciyle ilgili açıklamalar yaptı.

"ANNEM İLE BABAM TÜRKİYE'YE GELMEMİ İSTİYOR"

Arsenal'le sözleşmesini yenileyen Mesut Özil verdiği röportajda, ''Bir çok insan, ailem, arkadaşlarım bana Fenerbahçe hakkında sorular soruyor. Bana sürekli takıma katıl, oraya git diyorlar. Bu şu anda değil ama inşallah bir gün mutlaka olacak'' diyerek sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Yıldız futbolcu, ''Türk olduğum için çok ama çok gururluyum. Annem ve babamın ikisi de Türk. Futbol oynayarak farklı kültürler öğrendim. Şöhret tabii ki sizi büyük kulüplere götürüyor. Ancak özel hayat çok sınırlı oluyor. Hala ailemle ve arkadaşlarımla zaman geçirmeye çalışıyorum'' ifadelerini kullandı.