Mesut Özil: Elenmek beni çok yaraladı

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu’nda üçüncü ve son maçında Güney Kore’ye yenilerek grup aşamasında turnuvaya veda eden Alman Milli Takımı’nın elenmesinin faturası, Türk kökenli Alman milli futbolcu Mesut Özil’e kesilmeye çalışılıyor.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ DİYE LİNÇ EDİYORLAR

Sırf Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Londra'ya görüştüğü için Alman taraftarlar tarafından ıslıklanan Mesut Özil, bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

İlkay Gündoğan’ın Erdoğan ile çekilen fotoğrafla ilgili görüşlerini açıklamasına rağmen Özil’in konu hakkında sessiz kalmasının milli takımda gergin havaya sebep olduğu ileri sürüldü.

IRKÇILIĞA HAYIR

Kendisine yönelik saldırılar üzerine sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Almanya A Milli Takımı Futbolcusu Mesut Özil, "Irkçılığa hayır" etiketiyle şu ifadeleri kullandı: "Dünya Kupası'ndan elenmek beni çok yaraladı. Yeteri kadar iyi değildik. Bunu aşmak için zamana ihtiyacım var"