Mesut Özil evini satışa çıkardı

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Arsenal kariyeri adım adım sona eriyor. Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu, devre arasında İngiliz ekibinden kesin olarak ayrılacak.

TEK SORUN YILLIK ÜCRET

Geçen sezondan beri formsuz olan Mesut, İngiltere'de yaşadığı bıçaklı saldırının ardından kendini toparlayamadı. Mental olarak da zor günler geçiren deneyimli futbolcu bu sezon sadece 1 kez forma giydi.

İngiliz basını, Arsenal'de mutsuz olan Mesut Özil'in Londra'da yaşadığı evi satışa çıkardığını ifade etti. 10 milyon pounda satışa çıkarılan bu ev, aynı zamanda Mesut'un Arsenal'den ayrılacağı anlamına da geliyor.

Yaşanan talihsiz saldırı olayından sonra İngiltere'de de kalmak istemeyen Mesut Özil'in en ciddi talibi Fenerbahçe. Alman yıldız için Arsenal'le görüşen sarı-lacivertli yönetim, yıllık maaş konusunu çözüme kavuşturmak için çalışıyor.

Vergiler hariç yıllık 14 milyon euro kazanan Mesut için sponsor desteği de arayan Fenerbahçe, oyuncunun maaşının bir kısmını Arsenal'in ödemesi yönünde teklif yaptı.

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe de anlaşma sağlanması durumunda İstanbul'da yaşamaya sıcak bakıyor.

Öte yandan Mesut'un satışa çıkardığı evde, 8 yatak odası, 8 banyo, güzellik salonu, sinema salonu, açık ve kapalı yüzme havuzu bulunuyor.