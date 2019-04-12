Arsenal'in Türk asıllı yıldızı Mesut Özil, dün minik bir hayranıyla buluştu. İkilinin buluşması unutulmaz dakikalara sahne oldu.
GÖRME ENGELLİ MİNİĞİN HAYALİ GERÇEK OLDU
Bir Arsenal taraftarı olan Mikey Poulli'nin hayali Mesut Özil'le tanışmaktı. Hayali gerçekleşen Poulli büyük sevinç yaşadı.
Dün Arsenal'in Napoli'yi 2-0 yendiği UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmasının ardından Mesut'la Poulli bir araya geldi.
Mesut Özil, görme engelli minik hayranıyla buluştu VİDEO
Minik taraftar Mesut Özil'i yüzüne dokunarak tanıdı. Özil'in burnunu, saçlarına ve yanaklarına dokunan Poulli, yıldız oyuncuyu tanıdıktan sonra son derece mutlu oldu.