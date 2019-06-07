Çiftin nikahını İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya kıyarken, nikah şahitliklerini ise Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yaptı.

Mesut Özil ile Amine Gülşe dünya evine girdi

Çifte mutluluk dileyen Erdoğan, evlilik cüzdanını Amine Gülşe'ye takdim etti.

Düğün törenine, çiftin yakınları ile spor ve sanat camiasından önemli isimler de katıldı.

ÖZİL, BAYIRBUCAK TÜRKMENLERİNE DÜĞÜN YEMEĞİ VERDİ

Öte yandan Mesut Özil, Türk Kızılayı aracılığıyla Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yaşayan Bayırbucak Türkmenlerine yemek verdi.

Türk Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Fatih Kökcan, Mesut Özil’in bugünkü düğün töreni dolayısıyla Türkiye'deki 14 farklı aşevinden yardım alan 14 bin kişi ile Suriye ve Türkiye'deki kamplarda kalan 2 bin savaş mağduruna yemek verilmesi için Türk Kızılaya bağışta bulunduğunu söyledi.

Suriye’nin İdlib kentindeki yetimhanede kalan bin yetime de yemek verdiklerini dile getiren Kökcan, "Mesut Özil kardeşimize, bu duyarlı davranıştan dolayı Türk Kızılay olarak çok teşekkür ediyor, eşiyle beraber ömür boyu mutluluklar diliyorum." dedi.