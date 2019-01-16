Mesut Özil Juventus'a gidiyor

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Arsenal'de Mesut Özil'le yollar ayrılıyor. İspanyol teknik adam Emery, yeni transfer yapabilmek için Mesut'un satılmasını istedi. İngiliz devi, Türk kökenli Alman futbolcuyu Juventus'a önerdi.

RONALDO'YLA JUVE'DE BULUŞACAKLAR

İngiliz basınından The Sun, Mesut Özil'in Emery tarafından satış listesine konulduğunu yazdı. Yıldız futbolcuyu takımda düşünmeyen İspanyol teknik adam, Barcelona'dan Denis Suarez'in alınmasını istedi.

Topçular'ın en çok kazanan futbolcusu olan Mesut, haftalık 350 bin pound maaş alıyor. Hem bu maaş yükünden kurtulmak hem de transfer yapabilmek için oyuncu satması gereken Arsenal, Mesut'u gözden çıkardı.

Son olarak yılbaşında oynanan ve 1-1 sona eren Brighton mücadelesinde forma giyen Mesut'un Juventus'a sıcak baktığı ifade ediliyor. Sezon başı Ronaldo'yu alarak Devler Ligi hedefi koyan İtalyan ekibinin de Mesut'u transfer etmek istediği belirtiliyor.

Transfer gerçekleşirse Ronaldo'yla Mesut Özil, Real Madrid'den sonra bir kez daha aynı takımda buluşmuş olacakları.