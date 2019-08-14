1 Fenerbahçe'den Sturridge atağı Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un Türkiye'ye getirmeye ikna edemediği İngiliz golcü Sturridge'ye 3.6 milyon euro önerdiği ortaya çıktı.

2 Vidal, 'Come to Beşiktaş' yorumunu beğendi Barcelona'nın Şilili futbolcusu Vidal, kendisine "Come to Beşiktaş" yazan bir takipçisinin yorumunu beğendi. Yıldız ismin bu hareketi, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

3 Mesut Özil, Kangal köpeklere güveniyor Geçtiğimiz günlerde bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut Özil, Londra'ya Sivas Kangalı getirerek evinin kapısına bağladı.

4 Galatasaray şimdiden kasasını doldurdu Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, henüz maça çıkmadan 32 milyon euroyu kasasına koydu.

5 Galatasaray Nzonzi'yle el sıkıştı Uzun süredir ön libero arayışı içinde olan Galatasaray, Roma forması giyen Nzonzi'yle anlaşmaya vardı. İtalyan kulübüyle de el sıkışan yönetim, Fatih Terim'in onayını bekliyor.

6 Liverpool-Chelsea maçının muhtemel 11'leri Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Chelsea, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

7 Ampute çocuklar, Liverpool antrenmanına katıldı 2019 UEFA Süper Kupa maçı öncesi son çalışmasını bugün Vodafone Park'ta yapan Liverpool'un antrenmanında güzel anlar yaşandı.

8 Başakşehir yoluna UEFA'da devam edecek Olympiakos'a 2-0 yenilen Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Böylece tüm yayın geliri G.Saray'a kaldı.

9 Falcao formaları satışa sunuldu Galatasaray yönetimi, Radamel Falcao transferi henüz bitmeden formaları satışa çıkardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise bu duruma tepki gösterdi.