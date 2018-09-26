Mesut Özil, Löw'le görüşmedi

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'in Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw ve menajeri Oliver Bierhoff'un görüşme isteğini kabul etmedi.

MESUT, LÖW'Ü REDDETTİ

Alman basınında yer alan habere göre Löw ve Bierhoff, milli takımı olaylı bir şekilde bırakan Mesut Özil ile görüşmek istedi. FIFA'ın The Best Ödül Töreni için Londra'ya giden Löw ve Bierhoff'un görüşme talebini Mesut Özil kabul etmedi.

Alman Milli Takım Menajeri Bierhoff, konuyla ilgili kısa bir açıklama yaparken "Mesut Özil ile görüşüp konuşmak istedik ama şu an bizimle görüşmek istemediğini söyledi, bunu kabul etmemiz gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

Löw ve Bierhoff'un Mesut Özil için Arsenal Menajeri Unai Emery'den de izin aldığı belirtildi.