Mesut Özil: Sözleşmem bitene kadar Arsenal'deyim

Arsenal'deki geleceği merak konusu olan Mesut Özil, transfer dedikodularına son noktayı koydu. Yıldız futbolcu, Arsenal'de kalacağını açıkladı.

İngiltere'de yayın yapan The Athletic'e röportaj veren Mesut Özil, 2020-21 sezonu sonuna kadar sözleşmesi olduğuna dikkat çekerken, kontratını tamamlayacağını duyurdu.

"AMACIM İKİ YIL KALMAK DEĞİL, GELECEĞİMİ TESLİM ETMEKTİ"

Özil, verdiği röportajda mukavelesiyle ilgili olarak, ''Sözleşmeyi imzalarken çok düşündüm. Bunun futbol kariyerimdeki en önemli kararlardan biri olduğunu biliyordum. Amacım sadece iki yıl kalmak değil, geleceğimi Arsenal'a teslim etmekti. Kulüp de bunu istedi.'' dedi.

"ZOR ZAMANLAR KAÇMAK İÇİN GEREKÇE DEĞİL"

Takımdan ayrılmayacağını vurgulayan Mesut Özil, ''Bu tür zor zamanlar geçirebilirsiniz. Ancak bu kaçmak için bir gerekçe değil. En az 2021'e kadar buradayım, gitmiyorum.'' şeklinde konuştu.

Unai Emery'nin takıma gelmesiyle birlikte forma şansı bulmakta zorlanan Mesut Özil, bu sezon Premier Lig'de yalnızca 1 maçta görev yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde yedinci sezonunu geçiriyor.