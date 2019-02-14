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Mesut Özil, Unai Emery'e aptal diyen yorumu beğendi

Arsenal'de teknik direktör Unai Emery ile arası açılan Mesut Özil, teknik adama sosyal medyada yapılan 'aptal' yorumunu beğendi.

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Arsenal'de son haftalarda kadroya girmekte zorlanan, son olarak BATE Borisov ile oynanacak Avrupa Ligi maçının kadrosuna da yazılmayan Mesut Özil, Instagram'dan dikkat çeken bir olaya imza attı.

EMERY'E NE KADAR APTAL OLDUĞUNU GÖSTER

Türk asıllı Alman yıldız, Instagram'dan kendisine yapılan ''Seni özledik kardeşim. Savaşmaya ve güçlü kalmaya devam et. Emery'e ne kadar aptal yorumları olduğunu ve söylediği her şeyin yanlış olduğunu göster.'' yorumunu beğendi.

HOCAYLA ARASI BOZUK

Mesut'un Emery için yapılan 'aptal' yorumunu beğenmesi, dikkatlerden kaçmazken İspanyol teknik direktör ile Mesut'un arasının ne kadar bozuk olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

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