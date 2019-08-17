Mesut Özil yine kadroya alınmadı

Geçtiğimiz günlerde bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut Özil, Londra'ya Sivas Kangalı getirerek evinin kapısına bağlamıştı.

Saldırı tehdidi nedeniyle geçtiğimiz hafta kadroya alınmayan yıldız futbolcu hakkında bir açıklama yapan Arsenal Kulübü, "Oyuncularımızın ve ailelerin güvenliği daima birinci önceliğimizdir." ifadesi kullanılan açıklamada, "Bu kararı oyuncularımız ve temsilcileri ile müzakere ederek aldık. Polisle temastayız ve oyuncularımız ile ailelerine destek vermeyi sürdürüyoruz" demişti.

SALDIRI SONRASI İLK FOTOĞRAF

Bu hafta Burnley ile karşı karşıya gelen Arsenal'de Kolasinac kadroya alınırken tecrübeli futbolcu kafileye dahil edilmedi.

Neden kadroya alınmadığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, İngiliz basını Mesut'un hasta olduğunu iddia etti.

Kadroda olmamasına rağmen stada giden ve takımını tribünden destekleyen Özil, saldırı sonrası ilk kez görüntülenmiş oldu.