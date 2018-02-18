Mesut Özil: Yusuf Yazıcı çok yetenekli

Arsenal'ın yıldız isimlerinden Mesut Özil, Hürriyet gazetesine verdiği röportajda Türk futboluna dair açıklamalarda da bulundu.

"YUSUF'U AVRUPA'NIN BÜYÜK TAKIMLARINDA GÖRECEĞİZ"

Süper Ligi yakından takip ettiğini belirten Mesut, Yusuf Yazıcı'nın büyük kulüplerde oynacağını ifade ederek, "Türk futbolunu tabii ki vakit buldukça televizyondan takip ediyorum. Türkiye’de inanılmaz yetenekler var. Trabzonspor'da oynayan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, çok yetenekli futbolcular. Yusuf Yazıcı müthiş bir 10 numara. İkimizin de aynı özelliklere sahip olduğumuzu düşünüyorum onu izlediğimde. Sol ayak, 10 numara, ara pasları müthiş ve çok soğukkanlı. Yusuf’u bir gün Avrupa’nın büyük kulüplerinde göreceğiz inşallah." şeklinde konuştu.

Genç futbolculara tavsiyelerde bulunan Mesut, "Her zaman kendilerine güvensinler. Ne olursa olsun, kim ne derse desin hayallerinin peşinde koşmaya devam etsinler. Zoru başarmak güzeldir. Sabırlı olmak çok önemli." dedi.

