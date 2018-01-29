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Mesut Özil, Yusuf Yazıcı'nın doğum gününü kutladı

Arsenal'ın yıldız futbolcusu Mesut Özil, Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın doğum gününü övgü dolu sözlerle kutladı.

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Trabzonspor'un genç yıldızı yusuf Yazıcı'nın doğum gününü Mesut Özil unutmadı.

DOĞUM GÜNÜN KUTLADI

Dünyaca ünlü yıldız Mesut, bordo-mavili takımda top koşturan ve Türk futbolunun gelecek vaadeden isimlerinden olan Yusuf Yazıcı'nın doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

HAYALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞMAYA DEVAM ET

Mesut yaptığı paylaşımda, "Futboldaki en büyük Türk yeteneklerden birine mutlu yıllar. Hayallerinin peşinden koşmaya devam et ve kendine inanmaktan asla vazgeçme. Doğum günün kutlu olsun kardeşim." ifadelerini kullandı.

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