Mesut Özil'den Kabe örtüsü paylaşımı

İngiltere Premier Lig ekiplerinde Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

TAKIMDAKİ GELECEĞİ BELİRSİZ

Arsenal'de bu sezon takımın en fazla para kazanan futbolcusu olmasına karşın, teknik heyet ve taraftarın gözünden düşen Mesut Özil'in takımındaki geleceği belirsizliğini koruyor.

Sezon başında katıldığı bir partideki görüntülerinin servis edilmesi üzerine tepkileri daha da üzerine çeken Türk asıllı Alman futbolcu, sık sık yaptığı dini içerikli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

KABE'NİN ÖRTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Özil, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına "Evimde, Mekke'deki Kabe'nin örtüsünden özel bir parça bulundurduğum için onurlu ve imtiyazlıyım. Bu paha biçilemez hediyeyi almak inanılmaz mutluluk verici. Elhamdülillah" notunu düştü.

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