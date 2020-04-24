1 Zlatan İbrahimovic maça çıkacak Tüm dünyada koronavirüs salgını nedeniyle sosyal izolasyon süreci devam ederken Zlatan İbrahimovic ise, yüzde 25'ine sahip olduğu Hammarby takımı ile bugün bir hazırlık maçına çıkacak.

2 Rıza Çalımbay: Emre ve Mert Hakan gidebilir Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray ile anlaştıkları iddia edilen Emre Kılınç ve Mert Hakan hakkında açıklamalarda bulundu.

3 Galatasaray'da kaptanlar indirim teklifini ikiletmedi Galatasaray Yönetimi'nin futbolculardan talep ettiği yüzde 30'luk indirime, Selçuk İnan ve Muslera dışında hiçbir oyuncu tarafından olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapılmadı.

4 Mesut Özil'den Ramazan ayı paylaşımı Kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan Mesut Özil, Ramazan ayının tüm İslam alemine huzur ve sağlık getirmesini diledi.

5 UEFA: Ligleri ağustosa kadar bitirin UEFA, eğer ligler ağustos ayına kadar bitirilemezse, Avrupa kupalarına alacağı takımları mevcut puan durumuna göre belirleyecek.

6 Burak Yılmaz: Beşiktaş için ne gerekirse yaparım Beşiktaş Yönetimi'nin indirim teklifini kabul etmediği öne sürülen Burak Yılmaz, Instagram hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

7 Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayan yıldız futbolcular Adını dünya yıldızları listesine yazdırsa da, Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşamayan isimleri sizler için derledik...

8 Fenerbahçe'den 23 Nisan için dev pankart Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, 520 kilogram ağırlığındaki pankartla kutladı.

9 Arda Turan: Ben bitmedim Barcelona'ya kadar yükseldikten sonra yaptığı hatalar nedeniyle hızla düşüşe geçen Arda Turan, tüm bu olanlara rağmen pişman olmadığını söyledi. 33 yaşındaki futbolcu, "Ben daha bitmedim" dedi.